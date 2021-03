Deysi Araujo estuvo enlazada con el programa “En boca de todos”, donde hizo un mea culpa y aceptó su error por haber realizado una reunión por su cumpleaños el pasado fin de semana en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 que atravesamos en el país.

“Antes que nada quiero pedir disculpas al público porque sí es verdad, he cometido un error. Todos saben que yo soy una persona educada, que nunca faltó las leyes, siempre me la paso encerrada en mi casa y esto no fue una fiesta, pero sí pido disculpas públicas porque somos personajes públicos y somos referentes”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exvedette comentó que los distintos programas de espectáculos habían “vendido” su reunión como una gran fiesta, cuando en realidad solo fue un almuerzo entre sus más cercanos.

“Hemos sido seis personas y creo que los programas de televisión sacan esto para hacerme daño. Pero sí pido disculpas porque no debimos juntarnos estas seis personas. Esta enfermedad no es fácil, yo he perdido un familiar por esto. Entonces nos cuidamos, hasta el día de hoy no he tenido el covid y me muero de miedo”, agregó.

Deysi Araujo pide disculpas por haber realizado fiesta por su cumpleaños - Ojo

TE PUEDE INTERESAR