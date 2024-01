Deysi Araujo le mandó sus mejores deseos a Alejandra Baigorria por su compromiso con Said Palao, sin embargo, espera que no se demoren con la boda y con tener hijos, en caso lo deseen.

“¡Qué bonita sorpresa! Creo que ni ella se lo esperaba, pero a todas nos llega el momento. Si ese chico es para ella, se quedarán juntos, y ojalá que no esperen tanto tiempo para casarse y traer hijitos si así lo desean. El tren también pasa, pero es una chica empresaria, próspera y se merece todo lo mejor en su vida ”, expresó la exvedette a Trome.

Por otro lado, Araujo espera que Said Palao respete a la ‘Gringa de Gamarra’, pues considera que es una chica trabajadora.

“Se ha preparado (a futuro) y la felicito. Pero qué bueno que ya decidió dar un gran paso al lado de su pareja, ojalá que el chico la respete y siempre la valore, porque ella es muy trabajadora, independiente, guerrera y se ve que tiene un buen corazón”, añadió.

Finalmente, Deysi no pierde las esperanzas se casarse algún día. “Aún no llega un buen hombre a mi vida. En algún momento llegará el indicado, una persona que me sume, respete, ame y valore”, sostuvo.

Te puede interesar