La paz solo duró un poco. Una vez más Deyvis Orosco se encuentra en pie de guerra contra Magaly Medina, pero esta vez tiene el apoyo de su esposa, Cassandra Sánchez La Madrid y de su suegra, Jessica Newton, a diferencia del día en el que Magaly arremetió contra él por falta de “humildad”.

“¿Se puede decir que el aprendiz superó al maestro?”, fue la pregunta que le hicieron a Deyvis en una entrevista, pero fue la respuesta la que no le gustó nada a Magaly: “Esa es una frase muy linda. Mi padre será mi mayor referente. Algunas personas que lo conocieron me decían: Tu papá debe estar orgulloso porque lo pasaste”, fue la declaración de Deyvis.

Luego de oír las declaraciones de su casi compadre, Magaly exclamó: “¡Yo creo que se ha desubicado un poquito! A mí me ha asombrado porque yo creía que Deyvis Orosco era un chico modesto (...) Acá viene un poco la des ubicación, porque si quieres ser modesto, no dices esto (...) Cuál modestia Deyvis, si tú estás diciendo que le pasaste a tu padre. Para empezar, en voz no le ganaste, porque hay que reconocer que la voz de tu padre es mejor que la tuya, tú todavía desentonas. ¡Tu padre fue un ícono de la música cumbia, de la música tropical!”.

Magaly además resaltó que quizá supero a su padre en cuanto a temas económicos por las fusiones que hizo pero ahí nomás: “¿más grande que quién, dónde? Aterriza, aterriza. Que lo diga el resto, porque se ve bien feo, con falta de clase”.

