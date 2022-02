Jessica Newton hizo una fuerte revelación este viernes 18 de febrero, en medio de la controversia desatada con su - ahora - ‘examiga’ Magaly Medina. La organizadora del Miss Perú contó por qué había elegido a la periodista de espectáculos como madrina del bebé de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Ella indicó que le habían recomendado no escoger a nadie de su círculo de amistades como madrina de Milan; sin embargo, ella propuso a la ‘Urraca’ como madrina de su nieto.

“Por la cercanía (que tenía) con Magaly es que fui yo quien la propuse como madrina, porque ella estaba en un momento de su vida que tenía muchas ganas de dar amor. Ella pensó en tener un bebé, yo le recomendé adoptar”, sostuvo en un video publicado en Instagram.

“Yo dije, ‘qué lindo que un bebé pueda hacer realidad los sueños de todos’ Así de sencillo, sin otro interés que unirnos más con un bebé que para mi es maravilloso”, agregó.

Finalmente, comentó que “todo lo que le tenga que decir a Magaly sobre otros temas se lo diré en privado”.

Magaly Medina explica por qué ya no será madrina del hijo de Deyvis y Cassandra

Magaly Medina confirmó en vivo que ya no será la madrina del bebé del cumbiambero, tras la fuerte crítica que tuvo hacia la segunda pedida de mano a la hija de Jessica Newton.

“Un bebé merece todo el amor y respeto del mundo y no estar en medio de polémicas de los adultos. Creo que le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios. Yo no cumplo con esos requisitos”, comenzó diciendo.

“Soy una persona dura y bastante fría. Yo creo que un niño se merece una mejor madrina que yo”, finalizó diciendo.

