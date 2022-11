Sin pelos en la lengua. Kathy Sheen volvió a utilizar sus plataformas digitales para opinar sobre el ampay de Deyvis Orosco saliendo de un sauna “con final feliz”. Y es que eso no habría sido todo, pues la periodista se refirió a la promoción que hizo Jessica Newton y su hija Cassandra Sánchez sobre el concierto que tendrá el “Bomboncito de la cumbia” por Año Nuevo.

Recordemos que pese a estar en el ojo de la tormenta pública por dichas imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina, Cassandra Sánchez De Lamadrid no tuvo mejor idea que publicitar el concierto que dará el Grupo Néctar como recibiendo el 2023.

Al ver la publicación, la comunicadora de ‘Al sexto día’terminó “chancando” a Deyvis Orosco, al minimizar el trabajo de Deyvis Orosco y destacando notablemente el talento que tenía su padre, Johnny Orosco.

“Justo Cassandra cuelga que tú amigo, amiga, puedes celebrar este Año Nuevo, pues destrozándose las orejas... No, perdón, bailando con el Grupo Néctar. Todos sabemos que Deyvis hace su show, es el bomboncito, pero no necesito ser profesora de canto para saber que Deyvis no le entra mucho a la nota. El papá todo bien, pero tampoco es que Deyvis sea el cantante”, expresó Kathy Sheen.

