¡No le pasan ni una! Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid sorprendieron a propios y extraños al presentar en sociedad a su hijo Milan, en una reciente entrevista con la Revista Cosas. Sin embargo, cientos de cibernautas criticaron fuertemente a la pareja, tildándolos de interesados, ya que había prometido proteger a su familia y no exponerla más en algún medio.

En ese sentido, diversos comentarios fueron lanzados en publicaciones de las diferentes redes sociales, ya que para los fans, el cumbiambero y la hija de Jessica Newton, quien mencionaron que velarían por su nueva familia, a la hora de la hora hacían otra cosa.

“Uy seguro va a llorar toda la semana porque enseñó a su bebe, ¿Dónde quedó la privacidad? Ah todo es por dinero verdad”, “Qué tal negocio el hijo, jamás volveré a escuchar al tal Deyvis”, “¿No decían que no querían exponer a su familia?”, “Se me cayeron, las apariencias no coinciden con la realidad”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Recordemos que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco arremetieron contra Magaly Medina por haber presuntamente expuesto a su pequeño Milan en televisión nacional, sin su debido permiso.

