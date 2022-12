Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se despidieron después de pasar la Navidad juntos en España. El cantante regresó al país para trabajar por Año Nuevo.

A través de Instagram, Cassandra Sánchez de Lamadrid despidió a su pareja con un emotivo video en el que se los ve besándose.

“Nuestro último beso del 2022. Te amo , see you soon baby. (Te veo pronto, bebé) Madrid 2022″, escribió la hija de Jessica Newton en el post de Instagram.

Por su parte, Jessica Newton compartió un video en el que se ve a Deyvis Orosco con sus maletas: “De vuelta al trabajo! Bon Voyage”, señaló la directora del Miss Perú.

En el video se escucha al cantante agradecer a sus suegros por estas vacaciones que pasaron juntos en Madrid: “Gracias por todo”.

