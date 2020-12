Deyvis Orozco no solo pasa por un buen momento profesional, sino que también vive una gran etapa sentimental junto a su pareja, Cassandra Sánchez de la Madrid con quién esta próximo a casarse.

El “Bomboncito de la Cumbia” no descarta una boda doble: en España y Collique para complacer a toda la familia.

“Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi esencia. Y si algún día tengo hijos quiero que sigan caminando por ahí, qué sepan de dónde vino su padre. Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí”, sostuvo el líder del grupo Néctar.

Asimismo, sobre la posibilidad de tener una boda doble, tanto en España como en Collique, el cantante señalo: “Bueno conociendo a mi suegra, es lo más probable”, manifestó entres risas.

“Yo ni recibo presión de nadie, ustedes me conocen, Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido una familia lindísima. Mi suegra es la más conocida, pero nosotros cuando apagan los reflectores somos como cualquier familia, a mí me adoran y me siento muy querido por la familia. Me llevo muy bien con mis suegros”, declaro para un medio local.

Cabe indicar que Deyvis Orozco dará un concierto gratuito por fin de año que se trasmitirá por Latina Televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Jota Benz lanza nueva canción con Deyvis Orozco y Corazón Serrano

TE PUEDE INTERESAR