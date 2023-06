Magaly Medina comenzó su programa sacando al fresco el mal trato que tuvo Jean Deza con una de sus reporteras, a quien intentó hacerla sentir mal por no tener la misma cantidad de dinero que él, lo que habría sido un acto digno de un patán, según comentó la ‘urraca’.

“A que te pague Magaly 200 o 300 dólares para que seas feliz, si tú no llevas información no te pagan”, fue parte de la respuesta que tuvo Jean Deza contra una de las reporteras que lo llamó para saber por qué buscaba aún a Vanessa López y Gabriela Alava al mismo tiempo.

Pero la soberbia del exfutbolista no quedó ahí, ya que le dio un consejo que no fue bien recibido por Magaly Medina quien salió en defensa de la reportera: “No puedes conseguir otro trabajo en donde tu mamá se sienta orgullosa”, la respuesta de la enviada de la ‘urraca’ no se hizo esperar y le preguntó si sus padres están orgullosos de su carrera como futbolista y farandulero y Deza respondió: “Mis papás están orgullosos porque puedo pagar una casa que yo mismo compré”.

Magaly no se aguantó nada y le recordó a Jean Deza que es un futbolista en caída y que actualmente no tiene equipo de futbol: “Tú qué eres millonario, cuándo si nunca pasaste de ser un jugador de fútbol mediocre que es lo que eres, joven aún pero con la carrera declinada, terminada y con denuncias por exparejas de él”.

