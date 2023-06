En medio de la controversia generada por sus declaraciones sobre una supuesta relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán y la posterior demanda millonaria en su contra, la influencer Olenka Mejía ha decidido compartir un comunicado en sus redes sociales para expresar cómo se siente en medio de la polémica.

En su cuenta oficial de Instagram, Mejía compartió un breve mensaje en el que agradeció el apoyo emocional que ha recibido de sus seguidores en estos difíciles momentos de su vida. Además, reveló que su estado de salud no es favorable y que emocionalmente no se encuentra bien, pero que se mantendrá fuerte por su familia, quienes también le han brindado su respaldo.

“Hoy en día mi estado de salud no es favorable, emocionalmente no me encuentro bien, pero saldré adelante por mi familia que es lo más importante quienes también me han brindado su apoyo.Muchas gracias a todos lo quiero mucho, [...] tengo fe que todo se solucionara pronto”, de esta forma Olenka revela haber tenido una caída en su estado de salud tras los problemas con Farfán.

La influencer concluyó su mensaje expresando su agradecimiento a todos y manifestando su confianza en que todo se solucionará pronto. La publicación ha generado numerosas reacciones por parte de sus seguidores y ha generado aún más atención en torno a la polémica situación entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán.

El comunicado de Olenka Mejía | Imagen compuesta 'Ojo'

La historia continúa desarrollándose y se espera que haya nuevos acontecimientos en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR