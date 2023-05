Fuertes revelaciones. Las declaraciones que dio recientemente Olenka Mejía en el programa de Magaly Medina sobre su fugaz romance con Jefferson Farfán, ha sacado más que chispas. Y es que la modelo confesó, con detalles inéditos, lo que complicado que fue atravesar por un aborto espontáneo, fruto de su relación con el pelotero.

En conversación con la popular ‘Urraca’, la excuñada de Yahaira Plasencia reveló que tuvo un aborto espontáneo del bebé que habría tenido, sin planificarlo, con el exfutbolista de Alianza Lima. Asimismo, reveló cuál fue su reacción al enterarse de esta delicada situación.

“Yo me puse mal, un día comencé como una hemorragia, a botar coágulos y ahí es donde yo me dirijo a una clínica y le comunico inmediatamente a él “Jefferson Farfán), es cuando me dice: ‘Tú tranquila, todo esto lo va a seguir una persona de mi máxima confianza’”, contó.

Asimismo, Olenka señaló que un tal Robinson, quien sería trabajador de confiaza de la ‘Foquita’ se habría encargo de todos los trámites de la clínica. “Me dicen: ‘sabes que usted ha llegado con un aborto incompleto’. Me chocó demasiado y posteriormente se lo comuniqué a él, Robinson (la mano derecha de Jefferson Farfán) llegó a la clínica y estuvo en todo. Ahí tengo las conversaciones”, agregó la joven.

Olenka revela que perdió bebé de Farfán

Olenka Mejía se presentó en exclusiva en el programa de Magaly Medina, donde contó con detalles del terrible aborto espontáneo que sufrió con un presunto hijo de Jefferson Farfán.

“Es un tema bastante delicado, es muy doloroso, tengo que aceptarlo. Fue un aborto espontáneo, yo no sabía que se había dado, para mi es algo traumático (...) Yo pensé que él sabiendo en su conciencia todo lo que una mujer pasa por una pérdida, yo dije: ‘’¿cómo me llega esta demanda? Es una persona frívola, no es la persona que todo el mundo piensa”, expresó Mejía con la voz entrecortada.

