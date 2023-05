Parece que a Gabriela Alava le importaría muy poco las críticas que viene recibiendo, luego que el programa de Magaly Medina emitiera unas imágenes de Jean Deza saliendo de su casa durante la mañana del miércoles 10 de mayo; esto luego de protagonizar un bochornoso escándalo hace unos cuantos días a las afueras de la vivienda de la modelo.

En ese sentido, un reportero de la popular ‘Urraca’ interceptó a la joven y le consultó si es que había perdonado al futbolista. “ No está haciendo nada malo, yo tampoco, estamos solteros. Si es lo que quieres escuchar, no hemos vuelto. Hemos quedado bien, como amigos. Posiblemente no sé, nos vean comiendo juntos, pero en una relación, no”, comenzó diciendo.

Asimismo, Gabriela Alava señaló que, pese a que no le ha dado una nueva oportunidad al pelotero del Cienciano, él mismo le prometió ya no hacer más escándalos públicos. ¿Le creerá?

“Hablamos bien. Arreglamos temas... Eso no quiere decir que regresamos. Él está libre y soltero, igual yo, me verán haciendo mi vida, trabajando, viajando y si al final decidimos quedar como amigos es nuestro tema (...) Él prometió no volver hacer esos escándalos y no tendría por qué. Ya no estamos en una relación” , agregó.

Jean Deza protagoniza escándalo en la calle con Gabriela Alava

Jean Deza protagonizó un escándalo afuera de la casa de su expareja, Gabriela Alava, el cual fue registrado por vecinos de la zona. Todo esto se dio luego que el pelotero utilizara sus redes sociales para anunciar que había retomado su “amistad” con Vanessa López.

En las imágenes se pudo ver que Deza bastante colérico, insultando a su expareja y señalando que ella se había quedado con sus pertenencias dentro de su vivienda.

“Su sobrina no me quiere dar mis cosas. Yo acá tengo pruebas de que he vivido acá. No, te cag... porque voy a mostrar todo. ¡No te voy a dejar ir a ningún lado!”, le responde Jean Deza a su expareja a plena luz del día.

