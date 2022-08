Ricardo Rondón sorprendió a propios y extraños al mostrarse bastante afectado con el triste e inesperado fallecimiento del actor Diego Bertie, quien la madrugada del último viernes cayó desde el piso 14 de un edificio ubicado en Miraflores.

Y es que el conductor de “En boca de todos” reveló una emotiva anécdota que vivió junto al artista, luego que su hijo sea aceptado en la serie “De vuelta al barrio”.

“Hay que apelar a la prudencia, a la cordura, el respeto... Hay que respetar el dolor de la familia, el dolor de los hijos. Las redes sociales gozan de libertad para decir cosas muy salvajes, también para que no se estén publicando falsas noticias”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Rondón contó que pese a no haber tenido una cercana amistad con Diego Bertie, lo admiró desde siempre y supo el gran corazón que tuvo mientras estuvo en vida.

“Yo no tuve el privilegio de tener una amistad tan cercana con Diego, lo conozco de varios años por el medio artístico... Les voy a contar algo muy pequeño. Ustedes saben que mi hijo Gabriel Rondón participó de esta serie, y cuando un día estoy saliendo de la cafetería del canal, me cruzo con Diego y me dice: ‘Ricardo, tu hijo esta en la serie y quiero que sepas que yo te lo voy a cuidar, le voy a dar algunos tips’”, agregó bastante sentido.

“Para mí eso demuestra dos cosas... Tenía una vocación de maestro, que no era egoísta para enseñar, te agradezco de verdad”, finalizó diciendo.

