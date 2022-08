Este fin de semana, el modelo Diego Rodríguez y la actriz Gaby Espino se dejaron ver muy juntitos celebrando en el cumpleaños del chico reality en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Los rumores sobre un posible romance entre ellos son más fuertes que nunca.

En las imágenes que reveló el programa ‘Amor y Fuego’ este lunes 22 de agosto se puede ver a la figura de Telemundo y a la expareja de Valery Revello festejando a más no poder en una discoteca.

Pero eso no fue todo, Diego Rodríguez también le dedicó unas románticas palabras a la que sería su nueva saliente: “Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente las pose’ y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Rodrigo y Gigi comentan sobre amorío entre Diego Rodríguez y Gaby Espino

“La Gaby Espino se está pachamanqueando al Diego Rodríguez”, comentó Gigi Mitre en un primer momento. “Comparto tu teoría”, agregó ‘Peluchín’.

“Es amiga de todos, sigue a todos, a Mario, a Alessia, a Hugo, es una guerrera más. ¿Qué será, cobra o leona? La Gaby Espino parece que ha perdido la cabeza por el Diego”, ironizó Rodrigo González.

