Una página de espectáculos filtró lo que sería un chat del futbolista peruano Edison Flores con una jovencita de 20 años. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, las que muestran la cuenta oficial de ‘Orejitas’ conversando con una muchacha en Instagram.

Frente a estos rumores, el seleccionado nacional decidió salir a pronunciarse mediante su cuenta oficial de Instagram, explicando un poco más sobre lo ocurrido en un extenso comunicado.

“En mis redes sociales interactúo con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social, comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían. Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”, expresó.

“Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo”, agregó.

Asimismo, el ‘Orejitas’ cuestiona con qué intención las personas muestran este tipo de conversaciones solo con el afán de hacer algún tipo de daño. “Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera malintencionada y fuera de contexto”, señaló.

“Hasta he visto notas donde mencionan que he borrado fotos con mi esposa. Normalmente no subo muchas fotos ni de ella, ni de mi familia. Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de las personas”, finalizó diciendo.

Edison Flores emitió su pronunciamiento sobre la difusión de unas conversaciones a través de las redes sociales. (Fotos: @edisonflores1020 en Instagram)

