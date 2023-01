Con el estreno de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ en el 2022, la falta de participación de Efraín Aguilar, fue un tema de conversación que duró meses, ya que se consideraba el creador de la serie y este año, él decidió dar sus críticas para las nuevas temporadas.

De haber tenido la batuta de las nuevas temporadas, Efraín Aguilar habría hecho que sus personajes tengan nuevos problemas, según informó al medio ‘Infobae’: “Yo hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que los personajes tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años”.

Pese a que la serie es como su hijo, al no ser más el productor, Efraín Aguilar dejó de ver ‘Al fondo hay sitio’, revelando que de los pocos que vio, le habría agregado más cosas: ”Me gusta la incorporación de nuevos personajes, algunos son muy buenos, pero me hubiera gustado que los actores tuvieran orientación de cómo evolucionar un personaje. Hay un viejo dicho, no hay peor chistoso que aquel que quiere hacerse el gracioso. La situación es lo que da risa. Desde mi punto de vista y por lo que he visto, algunos actores tienen esa intención, de querer hacerse los chistosos. Eso a mí no me ha gustado nunca”.

