Ningún lugar es seguro. Ethel Pozo y su nuevo esposo, Julián Alexander, no pudieron escapar de la inseguridad que se vive en Perú, ni viviendo en una de las zonas más exclusivas de Lima, y es así como la hija de Gisela Valcárcel, confesó que habría sufrido un robo mientras ella no estaba en casa.

La pesadilla, al regresar a casa y ver que le habían robado, no terminó ahí, debido a que se llevaron su pasaporte, motivo por el que no podría viajar, alargando más la molestia: “Necesito mi pasaporte porque tengo un viaje familiar demasiado cercano. Les rogaría que me lo hagan llegar. Las fotos, el pasaporte y la visa solo me sirven a mí”.

Ethel Pozo, apelando al buen corazón de quienes la asaltaron, decidió rogarles que le devuelvan sus documentos, para poder salir del país: “Quisiera pedir a las personas que se lo han llevado que, por favor, me lo hagan llegar. Es superimportante para mi familia y para mí porque saben lo difícil que es tramitarlo”.

