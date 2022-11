Evelyn Vela tiene una herida que jamás sanará, y es la muerte de su pequeña hija, quien dejó de existir a la edad de 4 años a causa de una negligencia médica. Este 22 de noviembre de 2022, se cumplieron 11 años de la dolorosa partida de la niña y por ello, la modelo decidió compartir su sentir a través de sus redes sociales.

La “Reina del Sur” compartió un emotivo en su cuenta de Instagram dedicado a su hija fallecida en donde le expresó todo el amor que siente por ella, pese a que ya no se encuentra presente.

¿Qué dijo Evelyn Vela?

“El recuerdo de tu sonrisa me eleva el alma en cada aniversario de tu partida, son 11 años que no estás físicamente conmigo Annaib que difícil es recordarte de esta manera, solo me queda el recuerdo de saber que fuiste feliz en esta vida, me calma el alma”, empezó Evelyn Vela.

“Al recordar que ya no estás con nosotros para compartir una vida en este mundo, me digo a mi misma que te has ido para cuidar a muchas personas que necesitan de tu ayuda y protección, como el angelito que eres . Que Dios te de las fuerzas necesarias para que tus alas te lleven a donde te necesiten. Vuela alto, mi ángel protector”, agregó.

Junto a su mensaje, Evelyn Vela publicó varias fotografías de su pequeña. “Yo, tú madre, no me alcanzará la vida para decirte lo mucho que te quise y te querré siempre, te llevare en mi mente y sobre todo en mi corazón. Hija mía, te amo”, finalizó.