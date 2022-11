Valery Burga, la expareja de Evelyn Vela, decidió ignorar las últimas declaraciones que la exbailarina hizo en el programa Magaly TV La firme y se lució muy enamorado junto a su nueva novia, la española Celia Rodríguez.

A través de Instagram, el barbero compartió una sugerente imagen en la que se lo ve con su novia: “Buenos dias cariño mío @celiarodriguez06″, se lee en la publicación de Valery Burga.

Por su parte, Celia Rodríguez también publicó la fotografía de ambos en una cama: “No hay mejor sueño que despertar a tu lado”, escribió la bailarina.

“Te amo cariño mío”, respondió el peruano.

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre el acento de Valery Burga?

Durante el programa Magaly TV La firme, la ‘urraca’ preguntó a la ‘reina del sur’ por qué Valery Burga hablaba como cubano si es peruano: “Porque tiene traumas. Tú sabes que lo fastidiaba un montón y él dejó de hablar un poco como cubano”, respondió.

En ese sentido, Evelyn Vela confesó que el barbero se excusaba en había vivido varios meses en Cuba y que por eso se le pegó el acento. “Yo le decía: ‘Oye, no seas payaso’.. ‘No, es que yo he vivido en Cuba’. ‘Qué has vivido dos meses’, le decía. Y él es de La Victoria”, agregó la exvedette.

