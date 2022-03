Llegó para dejar huella. Guty Carrera, se encontró en el set de ‘Esto es Guerra’ con la nueva pareja de Alejandra Baigorria y reveló los detalles del encuentro en el programa ‘Amor y Fuego’, donde también habló de la demanda e indemnización que le impuso a la Baigorria, por acusarlo de agresión.

La primera impresión que se llevó el potro de Said fue la de un “caballero”: “Muy cordial, muy amable, la verdad creo que la gente piensa que es muy callado, pero no, tiene mucha facilidad para comunicarse, muy amable”.

Guty Carrera también desmintió que Alejandra Baigorria le haya impuesto una prohibición a Said para que no hable con él: “Creo que la gente piensa que ella le prohíbe hablar con los demás y yo te puedo decir que no es así, al menos a mí me saludó”.

Finalmente, confesó que admira la madurez del actual novio de Alejandra Baigorria y confesó que tiene una gran amistad con su hermano, Austin Palao: “Creo que tiene la madurez suficiente para darse cuenta que los problemas de los demás no son sus problemas y yo contra él no tengo absolutamente nada, es más con su hermano me llevo bastante bien”.

