La exconductora de ‘América Hoy’ intentó explicar, con ejemplos, la división que hizo en la primera conciliación con el ‘Gato’ Cuba, sin embargo, afirmó que pese a los papeles, él se quedó con todo y Melissa Paredes no recibió ni su propia ropa.

“Se quedó con todas las cosas, hasta con mi ropa, con todo”, fue así como Melissa Paredes sorprendió a ‘Peluchín’, quien no sabía que el futbolista aún guardaba pertenencias de su exesposa.

Melissa Paredes afirmó que el ‘Gato’ Cuba no le quiere devolver ni una vela: “Mis zapatillas, mis lentes, cosas que le estuve pidiendo, no me da ni una vela que mi mamá me regaló de los santos”.

Además, la modelo contó que su exesposo no le contesta cuando hablan de sus cosas que le debe devolver y lo que le devolvió, lo hizo de mala gana: “No me responde, no quiere porque dice que ya me dio todo lo que me tenía que dar, por cierto las bajó en bolsa de basura, que eso es maltrato psicológico”.

