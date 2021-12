El ‘Loco’ Juan Manuel Vargas fue el invitado de la semana en el programa ‘La Fe de ‘Cuto’ Guadalupe’ y por primera vez se animó a hablar sobre su relación con su esposa Blanca Rodríguez, con quien tiene más de 19 años de romance.

En una entrevista súper íntima, el exjugador de Universitario de Deportes brindo detalles inéditos sobre su relación con la madre de sus cinco pequeños. Después de muchos años, el deportista hizo un mea culpa y contó cómo le pidió perdón a su pareja.

“Acepté el error y pedí disculpas. Pedí perdón y ganándome la confianza en el día a día, eso se trabaja y bueno y si hay amor todo se puede... Creo que todos tenemos eso, de haber tomado decisiones equivocadas, pero no es que me arrepienta, sino es que son malas decisiones que uno toma que a veces nos damos cuenta y estamos ahí ya pues, creo que me hubiera gustado no hacerlas y haber tratado de ser más maduro en algunas cosas”, indicó el jugador.

Fue en el año 2015, cuando Tilsa Lozano se presentó en “El valor de la verdad”, y reveló lo que era un secreto a voces: que tuvo una relación por varios años con Juan Manuel Vargas.

“Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Yo creo que un poco en mi vida general me ha pasado todo eso. Uno ya tiene 38 años y creo que uno se enfoca en otras cosas. Todos los días vamos a cometer errores, pero saber y tratar de contar hasta 10 para no cometerlos porque de repente ahorita me paro o digo algo por decir y digo porque dije eso, pero bueno las cosas son así, esa es mi mea culpa. Creo que de haber bajado un poco las revoluciones en el momento que ha sido parte de la vida”, añadió.

Actualmente, la ex ‘Vengadora’ atraviesa una nueva etapa en su vida con el boxeador Jackson Mora, incluso ya tienen planes de matrimonio. Mientras que Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez disfrutan de las travesuras de sus cinco hijos con quienes protagonizan tiernos momentos que suben a sus redes sociales.

Fuente: (Willax TV | Trome).

