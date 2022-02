Erika Luz Palomino, la popular “Paloma de la Guaracha” vive un terrible drama en Italia. La controversial figura de TV vuelve a ser noticia en la prensa rosa, pero esta vez no es por un escándalo, sino por su lamentable y complicada situación económica en un pequeño pueblito.

La “Kardashian del Óvalo de Santa Anita” viajó a Italia para buscar nuevas oportunidades de trabajo pero no le fue como pensaba. La cantante se comunicó con el equipo de “Magaly TV, La Firme” donde imploró por ayuda de sus compatriotas para regresar al Perú.

“Yo tengo que salir temprano de aquí porque hay lugares donde dan comida en la parroquia, te dan víveres. Dan una sola vez al mes. Yo no traje nada aquí, no pensé que el frío era tan fuerte”, contó entre lágrimas.

“Una amiga me dijo ‘vente a Italia’. Lo hice para mis hijos, para comprarme un departamento y tener una discoteca como negocio. Acá los italianos son muy fríos. Me han discriminado pese a que les supliqué trabajo”, reveló.

En otra parte de la entrevista, “Paloma de la Guaracha” se animó a confesar que a veces ha tenido que mendigar en las calles pues no tiene dinero para comprar comida: “Yo soy fuerte, pero me desespero porque no tengo trabajo. No tengo papeles, documentos. Te pagan la mitad. Quiero regresarme a mi país, no hago nada aquí”, detalló con la voz entrecortada.

