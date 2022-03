El exchico reality Elías Montalvo continúa en México con su pareja, Luis Guzmán. Tras regresar a las redes sociales, el tiktoker respondió varias preguntas de sus seguidores.

“¿Piensas venir a Perú o te quedas a vivir en México y ahí en qué trabajas?”, preguntó un usuario a Elías. El exchico reality sorprendió al afirmar que Luis Guzmán lo mantiene, aunque luego aseguró que era una broma.

“Obviamente pienso regresar a Perú. ¿A vivir en México? Pues sí, lo estoy haciendo ahora. Y ¿en qué trabajo? Me mantienen, pues, Luis me mantiene... no, mentira”, señaló Elías Montalvo.

Asimismo, Elías Montalvo afirmó que está trabajando en un proyecto “bonito”, pero contó que este proceso está tardando.

“¿Hasta cuándo vas a estar de mantenido?”, cuestionó otro usuario. “¿Cuánto tiempo me vas a mantener? Media hora y ya”, respondió Elías Montalvo.

De otro lado, Elías Montalvo contó que ya se encuentra bien luego de retirarse de las redes sociales por las críticas: “Gracias, de eso se trata, de, así tengas sueño, tener energía. Realmente yo siempre estoy riéndome, las personas se aburren de que yo me río todo el día, pero bueno, así soy, aguanten ¿sí o no?”, expresó.

Fuente: Instagram @eliasmontalvo96

