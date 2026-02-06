MIL da inicio a una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Round 1: El verano pega duro”, un EP compuesto por tres canciones que exploran el lado más emocional del verano: el amor, la conexión y las experiencias que se viven con intensidad, incluso cuando se sabe que no todo está hecho para durar.

Este primer round funciona como el punto de partida de una narrativa dividida en dos partes, donde el concepto del combate se traslada al terreno emocional. A través de estas canciones, EMIL canta desde la honestidad, transformando vivencias personales en historias universales que conectan con lo cotidiano y lo real.

Musicalmente, el EP se mueve dentro del urbano romántico, con letras directas y sonidos actuales que acompañan relatos marcados por el deseo, la nostalgia y las decisiones impulsivas que suelen aparecer cuando el verano pega más fuerte de lo esperado. Temas como “Qué rico besarte”, “Discúlpame” y “Borrachos” construyen este primer capítulo del proyecto.

“Round 1: El verano pega duro” llega acompañado de material audiovisual que refuerza la narrativa del EP y consolida esta nueva fase artística de EMIL, enfocada en contar historias cercanas, sin exageraciones ni disfraces.

Este lanzamiento abre el camino hacia el Round 2, previsto para este mismo verano, donde la historia continuará desde una intensidad distinta. Por ahora, EMIL invita a entrar al primer round y dejarse llevar por todo lo que el verano tiene para decir.