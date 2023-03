Erick Sabater , de 35 años de edad, se convertirá en padre por primera vez, al lado de su novia Gitana Andujar. Aunque el modelo dominicano ha mantenido su vida privada muy reservada, fue su pareja quien compartió en Instagram algunos videos de su ‘baby shower’.

Como se recuerda, Erick Sabater ganó gran popularidad en Perú al ser parte de ‘Esto Es Guerra’ y luego convertirse en pareja de Michelle Soifer. Sin embargo, el modelo decidió alejarse de la farándula e iniciar una nueva vida en los Estados Unidos.

El exchico reality se mostró emocionado en la fiesta que organizó su novia, donde aparece besándole la ‘pancita’. “ Hija mía, solo le pido a Dios que llegues a este mundo a ser feliz, que siempre seas tú y tengas una vida con propósito” , escribió Gitana Andujar en su cuenta de Instagram.

En noviembre del 2022, Sabater anunció que le pidió matrimonio a la empresaria, entregándole un anillo de diamantes con una esmeralda. En aquella vez, la expareja de Soifer compartió una foto de su futura hija. “Gitana Esmeralda, Yes I do (...) Dijo que sí”, escribió en la descripción.

Novia de Erick Sabater hizo 'baby shower'

QUIEN ES LA NOVIA DE ERICK SABATER

Gitana Andujar es la actual pareja del modelo dominicano Erick Sabater. Según su perfil de Instagram, ella es empresaria y Life Coach, dedicada ayudar y dar guias de crecimiento personal.

Ella dedicó un emotivo mensaje a su futura bebé con el ex de Micheille Soifer:

“Mi querida hija, aunque todavía no has llegado a este mundo, ya siento un amor y una conexión profunda contigo. No puedo esperar para conocerte, abrazarte y ver tu rostro por primera vez (...) Siempre estaré aquí para apoyarte en tus sueños y ayudarte a alcanzar tus metas. No puedo esperar para ver todo lo que lograrás en la vida y para verte crecer en una mujer fuerte, independiente y bendecida. Prometo amarte incondicionalmente y estar a tu lado en cada paso del camino”.

TE PUEDE INTERESAR