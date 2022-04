¿Le mandó una indirecta? Érika Villalobos se encuentra en el ojo público tras difundirse el ampay de Aldo Miyashiro besando a su exrepotera Fiorella Retiz, motivo por el que ha recibido el apoyo de todos los peruanos ante la infidelidad de su esposo.

Y es que la actriz no solo habría recibido el cariño del público en general, sino también de las personas más cercanas y con quien además comparte su más grande pasión: el teatro.

Este fue el caso de a Asociación Cultural Preludio, quienes celebraron su aniversario número 25, donde estuvieron reconocidos artistas peruanos como Denisse Dibós, Renzo Schuller, Marco Zunino, entre otros. En dicho evento también se presentó Érika, pese al complicado momento sentimental que vive.

A pesar que la reconocida actriz no ha querido pronunciarse sobre el polémico ampay que difundió el programa de Magaly Medina, el último sábado 23 de abril se presentó junto a sus hijos en una importante celebración actoral.

En medio de los aplausos, Villalobos no dudó en mostrar sus dotes para el canto y entonó una melancólica canción. “Mi corazón no estaba enamorado, nunca estuve, este amor es pasado o es futuro... Algo me falta, que antes no me faltaba, no puedo extrañar lo que no había”, se le escucha interpretar.

OJO - Erika Villalobos le canta a Aldo Miyashiro

