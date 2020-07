Rompió su silencio. El programa “Magaly TV La Firme” lanzó su adelanto y mostró un fragmento de la entrevista telefónica con la aún esposa de Toño Centella, quien ha sido señalada de haberle sido infiel y de haberle robado.

Según ella, nunca le habría sido infiel al cantante con quien llevaba más de 10 años de casados. “Yo no le he sido infiel, jamás y él lo sabe, lo sabe perfectamente. Toda mi vida lo he respetado”, aseguró para “Magaly TV La Firme”.

Sin embargo, este lunes, Toño Centella reveló que su esposa lo habría engañado con el músico de nombre Marvín, perteneciente a la agrupación Zaperoko. Incluso dijo estar seguro de que ambos se conocieron en su propia casa donde fueron a cantar con el cumpleaños de su mujer.

“Yo de amor la complacía, le traía orquestas como Zaperoko, entonces yo pienso que acá se han conocido”, dijo Toño Centella para “Magaly TV La Firme”.

Denuncia robo

Incluso, el cantante reveló que le habría prestado dinero al músico de Zaperoko y que hasta le enseñó su casa, sin imaginar que luego sería víctima de infidelidad.

“Ese muchacho le enseñé mi casa, me pidió prestado plata, 500 soles que le dí y nunca me devolverá”, añadió.

Expareja de Toño Centella dio una entrevista al programa de Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

Toño Centella habla para Magaly

