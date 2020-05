Ante el aplazamiento del regreso al aire del reality “Esto Es Guerra”, algunos de sus participantes se han pronunciado mostrando su incomodidad porque el programa continúe fuera de las pantallas. Y es que para ellos, según señalan, esta paralización también representa un corte en su ingresos económicos. Por otro lado, en redes sociales, las voces que critican la posible vuelta del programa concurso no cesan. Aquí un recuento de las declaraciones de sus participantes y sus críticas.

Tepha Loza: “Si no hay ingresos, de qué vamos a vivir”

El último jueves, la integrante de “Esto es Guerra” Tepha Loza expresó su desesperación por la extensión del Estado de Emergencia en el país, ordenada por el presidente Martín Vizcarra, ya que esta situación evita que el reality vuelva al aire. Sin embargo, una de sus frases generó cierta polémica.

“Cada 15 días alargan y alargan. Es la desesperación también... tengo gente conocida que está haciendo pequeños negocios porque no saben qué hacer, si no tenemos ingresos de qué vamos a vivir (...) Nos dan una fecha, pero lo siguen alargando. Deberían decirnos, va a ver 90 días de cuarentena (para proyectarnos). Nos dicen 15 días, pero se cumple los 15 y lo alargan más días”, dijo a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Las respuestas en las redes no se hicieron esperar. Aquí una de ellas:

La modelo Spheffany Loza tras la postergación de "Esto es Guerra" por el COVID-19 dijo estar "aguantada" porque si no tiene ingresos, de qué va a vivir. Ella junto a sus compañeros se han estado preparando con clases virtuales para los niños de primaria y mejorar su "vocabulario" pic.twitter.com/hbs69QjYWz — escorpio_1511@yahoo. (@1511_escorpio) May 14, 2020

Jazmín Pinedo extraña el programa

El mismo lunes 11 de mayo, cuando “Esto es Guerra” debía regresar al aire luego de varios días de anuncios en los comerciales de América TV, Jazmín Pinedo, conductora del reality de competencia, desde su cuenta en Instagram confirmó que este no iba a volver ese día. “Yo también los extraño, pero nuestro presidente dio dos semanas más, así que a esperar todavía”, dijo “la Chinita”

Nicola Porcella pide el regreso de EEG

Nicola Porcella, ex integrange de “Esto es Guerra”, también se pronunció sobre la ausencia del reality en la televisión. Es es lo que dijo el ex conductor de Latina a través de un transmisión en vivo es su cuenta de Instagram:

“Yo creo que ya debería regresar. Si hay otros programas que ya están trabajando, por qué Estos es Guerra no podría hacerlo (...) No entiendo por qué tanta gente está en contra del regreso de Estos Es Guerra. (...) (En todo caso) también deberían salir otros programas de entretenimiento que para mí no aportan nada; sin embargo ahí no dicen nada y se quedan callados".

Críticas al regreso de “Esto es Guerra”

La vuelta de “Esto es Guerra”, programada para el lunes 11 de mayo a las 6:50 p.m. y anunciada durante varios días en América Televisión, había recibido muchas críticas en redes sociales, donde argumentaban que el reality de competencia no era un servicio esencial ni una actividad económica prioritaria para que regrese el primer día de la fase 1 de la reactivación de la economía.

Además indicaban que el programa solo es de ‘entretenimiento’, a diferencia de algunos magazines que sí ofrecen cierta información utilitaria para el público en tiempos de pandemia. Más bien, mencionaban que, en todo caso, ‘Esto es Guerra’ tendría que regresar en la fase 4 (después de agosto), con los demás espectáculos, deportes y casas de juego.

Incluso se han hecho memes donde indican que prefieren que regrese “El Chavo del 8” en lugar de “Esto es Guerra”:

Esta es otra de las tantas críticas que recibió el regreso de EEG por parte Julian Zucchi, ex integrante de “COMBATE”.

La verdad no entiendo como hay programas de tv que quieren retomar grabaciones desde este Lunes cuando estamos en el pico de la curva. 🙈

Le pedimos a gente sin dinero que se queden en su casa y que ejemplo damos? — Julian Zucchi (@JulianZucchi) April 25, 2020

Además, el exministro de Defensa Rafael Rey sugirió a América Televisión que no emita el reality ‘Esto es Guerra’ y que, en su lugar, difunda un programa de Educación Cívica “para que los peruanos aprendamos a ser responsables”.

Copio sugerencia para America TV que me envía una buena señora. Ojalá le hicieran caso. Pero sospecho que no lo harán. Lo que les importa no es la educación cívica, ni los valores, ni la cultura. Lo que les importa son los $$ q trae el rating que genera la rentable frivolidad. pic.twitter.com/wtvRzE9Dft — Rafael Rey Rey (@reyreysincorona) May 11, 2020

Spheffany Loza incómoda con ampliación de cuarentena

