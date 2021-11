La cantante Estrella Torres se mostró muy avergonzada en “El Artista del Año” por haber sentenciado a Ruby Palomino, quien en su momento confió en ella frente a Yahaira Plasencia.

Estrella Torres con la voz casi entrecortada, explicó lo que le sucedió. “En el momento no lo pensé, solo lo pensé por el hecho de que Ruby es una gran cantante y estamos en una competencia”.

Seguidamente agregó: “Me bloqueé por la calentura del programa y luego me dolió mucho y me sentí mal”.

Estrella Torres también contó que luego de los resultados que llevaron a sentencia a Ruby Palomino, le dolió su indiferencia.

“Hice mal y como persona, lo hice. Te pedí disculpas y sí me dolió que aunque no somos amigas, sí me dolió tu indiferencia. Pero te entiendo y te pido disculpas de todo corazón”.

Luego de ello, Ruby Palomino olvidó este episodio y aceptó las disculpas. “El lunes y el martes yo he estado en otra cosa, pero me resonaba eso de la confianza pero luego lo analicé y yo lo he fregado muchas veces. Yo igual te hubiera elegido porque creo que tú cantas mejor”.

