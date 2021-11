La cantante Estrella Torres se presentó en “El Artista del Año” y contó que se encontró en una cevichería de Lince con su expareja, Tommy Portugal.

Estrella Torres contó que estaba terminando de comer su plato de conchas negras, cuando alzó la mira y vio que ingresaba Tommy Portugal.

La cantante de cumbia contó qué le dijo su expareja al verla. “Me dijo: ¿Cómo estás chata? Te he visto en El Artista del Año y la rompiste”.

Pero ahí no habría finalizado la cosa y es que Tommy Portugal le habría dicho que tenga cuidado al hablar para que no lo haga más de la cuenta. “Me dijo que no hable mucho, que no se me suelte la información”.

Tras el encuentro, Estrella Torres y Tommy Portugal se tomaron un selfie y ella lo compartió en su cuenta de Instagram.

