La cantante de cumbia, Estrella Torres, reveló con anterioridad que sintió mareos y bajones en estado de salud, por lo que la prensa de ‘ATV’, dejó la duda de si sus síntomas serían un embarazo.

La noticia no le gustó nada a Estrella Torres, quien fue tajante al responder: “Saben que mi mamá casi me cuelga con esa noticia y yo: qué pasó aquí, Ya pues, infórmense”, esto no le gustó nada a Samuel de Instarandula, quien la criticó por su forma de responder.

Imagen captura de Facebook

Los síntomas que habría sentido la cumbiambera, no serían más que un susto por la falta de descanso de Estrella: “Mis presentaciones que tengo como artista + mis ensayos y el trajín que llevo... provocó un bajón en mi organismo que de hecho ya pude descansar mejor y recuperarme”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe entrevista al ‘Gato’ Cuba