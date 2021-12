Estrella Torres sueña con levantar la copa de ‘El Artista del Año’. La joven cantante de cumbia pasó directamente a la final del programa, junto a Ruby Palomino, el cual está programado para el sábado 18 de diciembre.

“Me alucino levantando la copa, es un sueño, me ayudaría mucho a consolidar mi carrera como solista. Seria una oportunidad enorme para representar a la cumbia del Perú ante el mundo”, comentó emocionada la expareja de Tommy Portugal.

En la gala del 11 de diciembre, Estrellita tuvo como refuerzo al grupo “Puro Sentimiento”, que lidera Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez.

Pese a que le ayudaron en su presentación, Estrella Torres admitió que no cruzó palabras con Pamela. Asimismo, se pronunció por las supuestas rencillas que hubo cuando ella salió de ‘Puro Sentimiento’.

“No somos amigas, como lo dije alguna vez, pero somos compañeras musicales. Yo creo que siempre deberíamos llevarnos en paz, entonces no debería haber ningún tipo de rencilla (...) dijeron que había rivalidad, una amiga mía lo dijo, pero yo tuve que aclararlo en su momento, no he tenido la oportunidad de tratarla, descarto cualquier tipoi de problemas”, comentó.

¿Por qué se habla de una rivalidad de Estrella Torres y Pamela Franco?

En octubre de 2021, Thamara Gómez criticó la incorporación de Pamela Franco a ‘Puro Sentimiento’, donde su pareja Christian Domínguez es uno de los dueños.

La arista de 22 años de edad, reveló que no solo ella renunció a ‘Puro Sentimiento’ por el ingreso de Pamela Franco, sino también Estrella Torres, expareja de Tommy Portugal. “Eso fue lo que rebalsó el vaso (su ingreso) y tuvimos que retirarnos. Todas opinamos lo mismo, con Estrella (Torres) y las demás chicas, porque como ha podido ver el público, el 90% de toda la agrupación ha salido, todas las integrantes son nuevas, excepto una que se quedó, que es Molly”; comentó Thamara.

