Estrella Torres pasó directamente a la final de ‘El Artista del Año’, junto a Ruby Palomino, el cual está programado para el sábado 18 de diciembre. En tanto, Yahaira Plasencia y César Vega tuvieron los puntajes más bajos, por lo que llegarán sentenciados a la última edición.

La expareja de Tommy Portugal reveló que ha sufrido bastante durante las últimas semanas para ensayar y dar lo mejor de sí en el escenario.

“Yo se que la próxima semana se viene más de lo que se vio hasta el momento. Me toca ensayar durísimos, creo que voy a ensayar las 24 horas del días y voy a esforzarme más todavía”; comentó a los periodistas.

Incluso dijo que sintió mareos durante los últimos ensayos del reality de competencia. Y aunque se pueden encender las alarmas de un posible embarazo, ella lo aclaró:

“La verdad si me chocó, en mis ensayos me afectó un poco, empecé a marearme, a sentirme super débil, pero sé que todo sacrifico vale la pena. Lo estoy sobrellevando de manera profesional No quiero fallar al público ni al programa, porque estar aquí es mi sueño. (Los mareos) son por estrés, era porque no estaba descansando mucho, estaba comiendo lo necesario, pero sentía que estaba gastando más energía de lo normal”; comentó.

¿Qué pasó con el novio de Estrella Torres?

Estrella Torres comenzó un romance con el modelo Kevin Salas en este 2021, luego de seis meses de haber terminado con Tommy Portugal, con quien estuvo siete años.

“Estoy , estoy tranqui. Me da mi espacio, pero sí lo veo, me va a buscar para pasar tiempo juntos, sabe que el tiempo no es mucho, sabe estoy ensayando y tengo que concentrarme. Para Navidad siempre pasando con mi familia, él con su familia yo con la mía”; comentó.

