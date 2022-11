Con la pedida de mano en Machu Picchu y con los preparativos de boda encima, las dudas sobre quién pondría el dinero para los frejoles en casa, despertó, ya que Kevin Salas, no tenía un trabajo estable como el de Estrella Torres, pero el panorama cambió.

Al mismo estilo de Paula Arias, la cantante Estrella Torres decidió contratar a su novio y ponerlo como su manager oficial, dando la primicia en el programa ‘América Hoy’, donde no esperaba encontrarse con Janet Barboza, quien la hizo pasar un momento incómodo.

“No es la primera vez que tienes a tu pareja de Manager”, mencionó Janet Barboza, recordando a Tommy Portugal, pero Estrella Torres intentó no picarse y respondió con calma: “Depende a la estabilidad emocional, yo siento que soy una persona que a mi edad he madurado bastante”, ante la mirada vigilante de la psicóloga Lizbeth Cueva, quien afirmó que mezclar amor con negocios es peligroso.

