Luego del rochozo choteo en vivo de Melissa Paredes a Ethel Pozo, donde la modelo afirmó que nadie del programa ‘América Hoy’ es de su círculo cercano y por ello no sabían del fin de su matrimonio. Ethel declaró por primera vez a las cámaras de ‘Al Sexto Día’.

“No somos mejores amigas porque no hemos estudiado juntas ni nada, nos hemos conocido en febrero”, fue así como Ethel respondió al reportero de ‘Al sexto día’, luego de que él le preguntara sobre cómo se sentía que Melissa no le haya contado nada, siendo una de sus mejores amigas.

La hija de Gisela Valcárcel además afirmó que Melissa Paredes no le contaría nada acerca de lo que pasó en su relación: “Jamás me iba a contar”, haciendo el gesto de que ella está más abajo de una mejor amiga en prioridad para Melisa Paredes.

Ethel Rocío Pozo además aseveró que ella no habló con Melissa Paredes fuera de cámaras luego del ampay: “Cuando yo salgo de aquí estoy enfocada en mis hijas, en todo”, y señaló que de brindarle algún consejo a Melissa y al ‘Gato’, lo haría en privado, no frente a cámaras.

