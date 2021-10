Todos recordamos al peculiar ‘Andy V’ por su boda con Susy Díaz y por sus escándalos en el programa “Bienvenida la Tarde”, donde protagonizó pleitos con los participantes. Uno de sus últimas polémicas fue su romance con Lourdes Sacín, con quien tuvo un hijo. Sin embargo la relación terminó mal.

Luego de estar conviviendo y tener un hijo, la pareja fue noticia una vez más por un caso de agresión por parte del rapero.

“Denuncié porque amenazaba con matarme y echarme ácido, pero como llamé a la PNP y no pudo hacerlo, no tengo ninguna medida de alejamiento”, fue parte del Twitter de la periodista, explicando los motivos por los cuales denunció al padre de su hijo.

En aquella oportunidad, los usuarios criticaron que la periodista pueda volver con su agresor, ya que según ellos, esto ya había pasado antes. Sin embargo Lourdes respondió esto: “Eso no va a pasar jamás. Mi hijo no puede crecer junto a él. Quiero que tenga valores y educación. Entiendo tus dudas, pero hace tiempo que no siento nada por él sólo rechazo”

Actualmente la periodista se ha vuelto tendencia por comentar casos polémicos de la farándula, como el reciente ampay de Melissa Paredes o los audios de Andrea San Martín.

