Andy V, el exesposo de Susy Díaz, reapareció en redes sociales en pleno ‘cachuelo’ como cantante. Como se recuerda, este personaje ha estado vinculado siempre a los escándalo y su última aparición pública fue en el recordado programa ‘Tengo algo que decirte’ de Lady Guillén tras ser acusado de agredir físicamente a su expareja, Lourdes Sacín.

Esta vez, Andy V fue captado animando el cumpleaños del ‘Chamán del Norte’ y cantando música salsa. El video fue difundido por el portal de espectáculos, ‘Instarándula’.

“Tiempo que no sabíamos sobre este pintoresco personaje de la farándula antigua. No sabía que ahora se cachuelea como cantante, ¿animará la boda de Susy Díaz en Huaral?”; escribió el administrador de ‘Instarándula’, Samuel Suárez.

Andy V es denunciado por Lourdes Sacín, la madre de su hijo

En octubre de 2020, Andy V pidió a Lourdes Sacín que le permita ver a su hijo: “Yo no me voy a poner de tú a tú con ella, no es el caso. El caso es que yo quiero ver a mi hijo, ya las pruebas salieron negativas y necesito ver a mi hijo”.

“A mí lo que me mata en vida es no ver a mi hijo”, agregó Andy V entre lágrimas.

Todo comenzó cuando Sacín lo denunció en televisión nacional de atentar contra su vida. La periodista difundió unos audios donde se le escucha a Andy V amenazarla: “Si me va mal, vengo y te mato. Y si yo me quiero agarrar de nuevo de la fama, me agarro de Susy, que legalmente es mi esposa”.

