La segunda semana del 2023 de ‘América Hoy’, habría llamado más la atención por el look de Ethel Pozo, quien mostró un cabello alborotado y un maquillaje bastante cargado en la boda, motivo por el que Samuel Suárez no dudó en rajar de su look y hoy habría logrado su respuesta.

“Su asesor de imagen definitivamente la odia, ella es guapa sin tanta cosa”, fue el comentario de Samuel Suárez, quien afirmó que la culpa del look de Ethel Pozo era el estilista, intentando deslindar que la hija de Gisela Valcárcel tenga mal gusto, sin embargo la revelación que hizo hoy, dejaría en claro todo.

“Se viene el tutorial, porque ahora me maquillo sola y he aprendido muchísimo”, fue el texto que acompañó el video compartido por Ethel Pozo, donde ella aparece maquillándose sola.

El notorio color rojo al estilo Susy Díaz en su boca, que logró las críticas de Samuel Suárez, habría sido obra y gracia de Ethel Pozo, quien afirmó que el lunes pasado, ella se maquilló la boca sola.

Finalmente, Ethel Pozo amenazó con soltar un tutorial para quedar igual de maquillada que ella: “Se viene el tutorial, porque ya sé maquillarme, miren, ni sombra me puse”.

