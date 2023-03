Ethel Pozo viene siendo fuertemente criticada en redes sociales tras su aparición como actriz en “Maricucha 2″. Y es que esta vez, la conductora de “América Hoy” sorprendió a propios y extraños al aparecer en una curiosa escena donde tuvo que llorar

En ese sentido, la escena no pasó por desapercibida por los cibernautas, pues es de conocimiento público de que hija de Gisela Valcárcel es muy sensible y ha derramado varias lagrimas en televisión nacional.

El llanto de Ethel Pozo en su papel de ‘Afrodita’, ocurrió luego de que Maricucha indicara que había sangre en su dedo, por lo que ella piensa que es de Rosemary, su mejor amiga. De inmediato, su personaje cae al piso mientras llora desconsoladamente. “No, Ross no, tantas cosas que contar, tantos chismes que contar”, dijo entre lágrimas.

“Qué aburrida es la serie Maricucha”, “Es la serie más cringe que he visto”, “Patricia Barreto me parece una actriz extraordinaria pero su serie de Maricucha nunca me llamó la atención”, “Ya saquen a Ethel de ahí y extiendan Al fondo hay sitio”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe señalar que Ethel Pozo llegó al elenco de Maricucha 2 gracias a su esposo Julián Alexander, quien es el que dirige esta telenovela que se trasmite por América Televisión. Incluso, hasta tuvo la aprobación de Michelle Alexander.

