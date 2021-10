La conductora de televisión Ethel Pozo, su novio Julián Alexander y sus dos pequeñas hijas Doménica y Luana se escaparon de la rutina para realizar un tierno paseo familiar.

La engreída de Gisela Valcárcel recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar la exclusiva y lujosa casa donde se están hospedando.

“Ahora sí, como cuando estás en una casa hermosa de campo. Mi cuarto, me encantan los acabados. Acá estamos listas para la piscina... miren ahí que lindo la casa, una maravilla”, contó Ethel en sus historias.

En los clips que posteó se puede ver que la residencia se encuentra cerca a un rio, incluso tiene un enorme jacuzzi. Minutos antes, la presentadora dejo ver a su hija mayor Doménica muy contenta disfrutando del paseo

ETHEL POZO CELEBRA SEIS MESES DE RELACIÓN CON SU NOVIO

El pasado 6 de octubre, Ethel Pozo cumplió seis meses al lado de Julián Alexander y le dedicó unas emotivas palabras en Instagram.

“Es probable que nacimos para encontrarnos justo en este tiempo, así lo creemos. Cuando conocí a Julián, les prometo que desde el minuto uno en el que me subí a su camioneta, sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. Sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida. Lo miraba ( de reojo en el carro) y me parecía que era mi pareja de años. Sentía que algo mágico me pasaba con él, literal como si hubiéramos sido pareja ya muchos años”, dice parte de su post.

Fotos y Video: (Instagram/@lapozo)

