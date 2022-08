Ethel Pozo sorprendió a todos con su debut en la novela ‘Luz de Luna’, donde tendrá una breve aparición. La hija de Gisela Valcárcel se mostró emocionada porque le dieron la oportunidad de ser actriz por primera vez en su vida.

Ethel confesó que siempre fue fan de la serie dirigida por Michelle Alexander, hermana de su novio Julián, quien es uno de los productores.

“Yo actúo porque es mi pasión, que la gente sepa, desde los 18 años yo estudio actuación”, comentó la conductora de ‘América HOY’, antes de que sea criticada por aparecer en la novela que produce su futuro esposo.

Edson Dávila le preguntó si interpretaría alguna escena de amor con el protagonista, ‘el León de la Cumbia’, interpretado por el actor André Silva.

Ethel no lo dudó dos veces y respondió que su novio no tendría por qué poner celoso: “Yo aceptaría, por supuesto, no hay ningún hombre que nos pueda parar en lo que nosotros nos apasiona”.

