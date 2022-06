La agarraron de punto. Ethel Pozo no pudo evitar ser ‘troleada’ EN VIVO por su compañero Edson Dávila cuando se encontraban comentando sobre la posible ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

Y es que el popular ‘Giselo’ le pidió a la hija de Gisela Valcárcel que “no vaya a llorar” cuando se confirme dicha separación, hecho que causó la risa de sus compañeros.

“Me queda claro que Paolo está a un pelo de decir que está soltero”, dijo en un inicio Ethel, sin imaginar lo que después le preguntaría Edson. “¿Pero te daría pena que se separen”?.

“Sí me daría pena, ¿por qué la pregunta?”, respondió la conductora de ‘América Hoy’, a lo que ‘Giselo’ le dijo firmemente: “No me llore ah”, causando la risa de sus compañeros.

Frente a ello, la novia de Julián Alexander dijo que no lloraría si se separa Alondra de Paolo, pues no conoce a ninguno de los dos. “Aquí no hay hijo de por medio, ni matrimonio... Ya te he dicho que yo no lloró de esa forma. Lo que pasó fue porque era de mi círculo, yo ni los conozco”, respondió tajantemente.

