Este 22 de junio de 2022, durante el programa América hoy, Ethel Pozo reveló que ya sabía que la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, estaba separada de su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella.

“Un matrimono, dos niñas, 18 años juntos, una historia, han pasado tantos obstáculos”, lamentó la hija de Gisela Valcárcel. Sin embargo, Edson Dávila le preguntó si había llorado: “En buena onda yo ya sabía de esto antes”, confesó Ethel Pozo.

“¿No lloraste? Es tu amiga, Keiko es tu amiga”, preguntó Janet Barboza. “No, te estoy diciendo que no me enteré ayer, Janet, y yo ya lo he procesado en mi casa”, explicó Ethel Pozo.

“Lo ha hecho público en un comunicado, pero yo ya lo sabía”, acotó la hija de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, Janet Barboza insistió y reveló que Ethel Pozo sabía de la situación desde hace varios meses: “La pregunta es: cuando Ethel Pozo se enteró de la separación de Keiko y Mark ¿lloró o no lloró? Porque tú lo sabías hace ya como tres meses”.

“No señora, porque como ya dije, yo no lloro por todo, ya lo he explicado, el caso de Melissa y el ‘Gato’, lo vuelvo a contar, fue algo muy sorpresivo, me enteré por un ampay, entonces para mí fue un shock (...) no es lo mismo que tú veas un matrimonio de muchos años, con niños adolescentes y todo, y que uno vaya viendo que las cosas van cambiando”, expresó Ethel Pozo.

Kyara Villanella y su amistad con las hijas de Ethel Pozo

Aunque se desconoce qué tan grande es la amistad entre Ethel Pozo y Keiko Fujimori, sí se sabía que Kyara Villanella, hija mayor de Keiko y Mark Vito, es cercana a Doménica y Luana Garaban, hijas de Ethel Pozo.

De hecho, meses atrás, Kyara Villanella compartió una foto al lado de Doménica y Luana en Instagram.

