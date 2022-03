¡No se calló nada! Evelyn Vela no se calló nada y se refirió a las recientes declaraciones que dio Magaly Medina, luego que saliera a la luz un ampay de su esposo, Valery Burga, bailando bastante pegadito con unas misteriosas mujeres en Miami, Estados Unidos.

“Yo respeto a la señora, ella tiene un programa de espectáculos, ella es libre de opinar lo que le de la gana sinceramente, pero ¿Quién es ella para saber lo que yo vivo dentro de mi vida? Ella no sabe que yo soy muy feliz con mi esposo, que pena que algunas personas les jo** nuestra felicidad”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la mejor amiga de Melissa Klug aclaró quién era la persona que había acompañado a su esposo a la fiesta en donde fue supuestamente ampayado, y resaltó que dicha muchacha era una joven muy conocida por su entorno.

“Mi esposo es alegre, el es siempre bailarín. Él fue con una amiga muy cercana a él y con una amigo. La que grabó es una chica ‘X’ que le pedía que baile, él hizo caso porque no la conocía y después se le acercó al oído para decirle que no lo grabe. No estoy cegada, porque la amiga que fue con mi esposo, que es casi su hermana, es su vecina”, aclaró la recordada ‘Reina del Sur’.

