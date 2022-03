¡Lo defiende con uñas y garras! Evelyn Vela salió al frente para desmentir que su matrimonio con Valery Burga se encuentra afectado tras el ampay que emitió el programa de Magaly Medina, donde se ve al empresario disfrutando de un concierto en Miami rodeado de guapas señoritas.

“El hecho de que él viva por allá (Miami) no significa que no pueda salir, ¿Quién ha dicho que cuando uno se casa no puede salir? En el concierto se le vio con una mujer, quien lo graba sospechosamente... La mujer lo estuvo grabando y él se le acercó a decirle que no lo grabara, tal como se vio en las imágenes. Valery fue con un amigo y su mejor amiga”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la mejor amiga de Melissa Klug también utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que ella se encuentra muy bien con su esposo, y que fueron las mismas mujeres con las que fue captado Valery, quienes le enviaron el video a la popular ‘Urraca’.

“Él está en Miami y no va a estar encerrado todo el día. Es mi esposo, pero no es un prisionero. Me causa mucha gracia porque no saben la calidad de persona que es él. A mucha gente no les gusta ver felices a otros, quieren inventar cualquier cosa, pero bueno, a la gente le gusta el morbo”, agregó.

“Más lástima me da la clase de gente que uno se pude encontrar en los lugares, que se aprovechan que uno es público y se hacen las payasas para grabar y peor aún, ellas mismas mandar el video por 5 minutos en la tv”, finalizó diciendo.

