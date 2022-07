El internacional Daniel René, no solo comentó haber tenido una larga relación con un peruano, también confesó que él fue su primera pareja sentimental, confirmando lo contado por Adolfo Aguilar.

Algunos meses atrás, Adolfo Aguilar sorprendió a más de uno al revelar que tuvo una relación con un integrante de la conocida agrupación musical ‘Menudo’ y hoy se confirman sus confesiones y por boca del otro protagonista de la historia, Daniel René.

Uno de los hombres más famosos en los años 90, Daniel René, reveló detalles de su pareja peruana, a quien quiso mucho: “Al final me enamoré por primera vez de un peruano, de un conductor de televisión, Adolfo Aguilar, estuvimos casi 6 años”.

Al parecer Adolfo Aguilar y Daniel René, no tenían intención de ocultarlo, simplemente no lo dijeron a los cuatro vientos, ya que Gigi Mitre los vio juntos: “Yo me encontré a Adolfo en Miami y estaba con él, pero era otro él. Era otra persona”.

