Magaly Medina presentó el testimonio de una joven que afirmó haber salido con Álvaro Rod hace diez años, durante seis meses. Además, lo acusó de infidelidad y dijo que el cantante salí con tres mujeres más.

“Ese pata salía con tres chicas más. No sabes todo lo que sufrí en su momento. Jamás cambiará. (Este) es su primer ampay; pero viene haciendo esas vainas desde hace tiempo”, escribió la joven cuyo nombre no fue revelado por el programa.

Novia de Álvaro Rod muestra chats como prueba de la infidelidad del cantante

En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Wileidy Monsalve, para revelar las constantes infidelidades que sufrió cuando era la pareja del cantante Álvaro Rod.

“Él se va a un show y yo me quedo en la casa sola y me fui al baño. Cuando voy a botar el papel al tacho, algo me dice que lo revise. Había solo un papel, pero era muy grande. Entonces lo agarro, le doy la vuelta y encuentro un preservativo usado envuelto en el papel”, contó Wileidy.

Cabe mencionar que la modelo venezolana mostró el comprobante de la compra del preservativo que hizo el cantante en una conocida farmacia, donde se ve el detalle de los objetos adquiridos.

Wileidy también le entregó a Magaly Medina conversaciones comprometedoras de Álvaro con otras mujeres, audios y detalles de fechas.