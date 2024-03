Durante una entrevista con Verónica Linares, Ezio Oliva recordó su amistad con Magaly Medina y expresó que no sabe por qué la conductora de TV se alejó de él y de Karen Schwarz, pese a que ella fue a su matrimonio y también viajaron juntos a Europa.

“No sé qué pasó con Magaly, (éramos amigos) completamente, ella fue a mi matrimonio. Nos distanciamos, con Alfredo hemos cruzado un par de cosas, creo habérmela cruzado (a Magaly) un par de veces la he saludado, pero no sé qué pasó con Magaly”, contó Ezio a Verónica Linares.

Luego continuó con: “no creo que haya algo en concreto y creo que cuando algo se enfría todo bien, no pasa nada”.

El cantante también enfatizó que Magaly Medina fue a su matrimonio y, hasta ese momento, todo estaba muy bien en su amistad.

“Pero fue a mi matrimonio, hemos ido juntos a Europa. [...] Si de pronto tú y yo somos amigos y de un día a otro ya no lo somos, es porque Dios así lo quiso y tampoco es tan grave, todo bien. En su momento la hemos pasado lindo y ya no hay ninguna relación. Son relaciones que no se terminan de desarrollar”, contó Ezio Oliva.