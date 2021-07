Ezio Oliva dedicó unos minutos para hablar sobre la violencia contra la mujer, a propósito de la prisión preventiva que cumple el cantante John Kelvin por presuntamente agredir física y sexualmente a su esposa, Dalia Durán.

“La violencia contra la mujer es algo que no existe en mi parámetro de cabeza, estoy rodeado de mujeres. Creo que ninguna mujer debe de aceptarlo porque el amor no es igual a violencia, jamás, de ninguna manera, el amor es completamente todo lo contrario a la violencia”, dijo en una entrevista con el diario El Comercio.

El esposo de Karen Schwarz, quien se encuentra en medio de la promoción de su nuevo tema “Siempre te vas”, reveló que su “familia jamás hemos tenido violencia y jamás permitiría que ninguna de las mujeres que son parte de mi familia le pase actos de violencia”.

Al ser consultado sobre si ha pensado en cómo hablar sobre el tema con tus hijas, Oliva señaló que “lo más importante como padres, más que pensar cómo defender a tu hijo es enseñarle a que se defienda solos a que aprenda a respetarse y que jamás permita algo así”.

“Por lo estudios y por lo que se ve, la violencia familiar no viene de un momento a otro, es algo que se va incrementando, por ello, es muy importante que las mujeres estén muy atentas a lo que está pasando, muy atentas al comportamiento de sus esposos, parejas para tomar decisiones rápidas. Nuevamente, el amor no es violencia. A la primera que pasa algo, uno debe tomar decisiones y no esperar”, añadió.

Por otro lado, Ezio aplaudió que en nuestro país se estén empezando a reactivar los conciertos en vivo; sin embargo, aclaró que lo más importante para él es que los protocolos de bioseguridad se cumplan.

“Los conciertos ya empezaron a sonar, gracias a Dios, las propuestas empezaron a llegar, pero quiero ser muy sincero, y acá es muy importante ser responsable. Mi equipo y yo estamos muy entusiasmados, pero mucho más concentrados en que los protocolos de seguridad se cumplan. Invito a mis amigos promotores, colegas, artistas que hay que ser estrictos con el tema de las medidas de seguridad, intentar pedir que nuestros promotores tengan las medidas porque en el momento que eso no se cumpla nos vuelven a encerrar a todos”, puntualizó.

Ezio Oliva se encuentra más que feliz debido al éxito que ha tenido su nuevo tema “Siempre te vas”, pues a pocos días de su lanzamiento oficial ya suma más de 1 millón de visualizaciones en YouTube.

El cantante peruano este domingo viajará a México para seguir promocionando su nueva producción, y espera volver en un mes a nuestro país con buenas noticias.

VIDEO RECOMENDADO

Ezio Oliva presentó a su segunda hija en redes sociales

Ezio Oliva y Karen Schwarz se convirtieron en padres por segunda vez. El cantante y la conductora presentaron a su bebé con tiernos mensajes en redes sociales. null